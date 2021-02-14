МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Успех лоукостера "Победа" показывает, что будущее за низкобюджетными перевозчиками, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Новак дал прогоноз по цене на нефть на 2021 год

"Единственное, что радует в авиации – это всё-таки такие реальные успехи нашего низкобюджетного перевозчика, "Победы". По прошлому году чистая прибыль составила 1 миллиард 400 миллионов рублей, несмотря на пандемию, при этом "Победа" не получила ни копейки ни от государства, ни от группы "Аэрофлот", и она при этом перевезла 9 миллионов пассажиров, что чуть меньше, чем в 2019 году, там она перевезла 10 миллионов пассажиров. Но надо учесть, что в прошлом году два месяца она стояла из-за пандемии, просто никуда не летала", — сказал Савельев в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Поэтому успех "Победы" – он показывает, что будущее всё-таки за таким бизнесом, как низкобюджетные перевозчики, и эффективность этой модели, она себя показывает не только в России, но и во всём мире и в Европе в частности", — продолжил он.