МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Успех лоукостера "Победа" показывает, что будущее за низкобюджетными перевозчиками, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Александр Новак, заседание коллегии Министерства энергетики РФ

Новак дал прогоноз по цене на нефть на 2021 год

"Единственное, что радует в авиации – это всё-таки такие реальные успехи нашего низкобюджетного перевозчика, "Победы". По прошлому году чистая прибыль составила 1 миллиард 400 миллионов рублей, несмотря на пандемию, при этом "Победа" не получила ни копейки ни от государства, ни от группы "Аэрофлот", и она при этом перевезла 9 миллионов пассажиров, что чуть меньше, чем в 2019 году, там она перевезла 10 миллионов пассажиров. Но надо учесть, что в прошлом году два месяца она стояла из-за пандемии, просто никуда не летала", — сказал Савельев в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Поэтому успех "Победы" – он показывает, что будущее всё-таки за таким бизнесом, как низкобюджетные перевозчики, и эффективность этой модели, она себя показывает не только в России, но и во всём мире и в Европе в частности", — продолжил он.