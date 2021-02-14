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В Минтрансе считают, что будущее за низкобюджетными перевозчиками
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Успех лоукостера "Победа" показывает, что будущее за низкобюджетными перевозчиками, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. "Единственное, что радует в авиации – это... ПРАЙМ, 14.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Успех лоукостера "Победа" показывает, что будущее за низкобюджетными перевозчиками, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Единственное, что радует в авиации – это всё-таки такие реальные успехи нашего низкобюджетного перевозчика, "Победы". По прошлому году чистая прибыль составила 1 миллиард 400 миллионов рублей, несмотря на пандемию, при этом "Победа" не получила ни копейки ни от государства, ни от группы "Аэрофлот", и она при этом перевезла 9 миллионов пассажиров, что чуть меньше, чем в 2019 году, там она перевезла 10 миллионов пассажиров. Но надо учесть, что в прошлом году два месяца она стояла из-за пандемии, просто никуда не летала", — сказал Савельев в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
"Поэтому успех "Победы" – он показывает, что будущее всё-таки за таким бизнесом, как низкобюджетные перевозчики, и эффективность этой модели, она себя показывает не только в России, но и во всём мире и в Европе в частности", — продолжил он.