2021-02-14T16:24:18+03:00
2021-02-14T16:24:18+03:00
2021-02-14T16:24:18+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210214/833038060.html
Группа "Аэрофлот" восстановила часть международных перевозок
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Группа "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений восстановила международные перевозки только на 12%, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев... ПРАЙМ, 14.02.2021
аэрофлот, транспорт, самолет, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83221/54/832215425.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83221/54/832215425.jpg
https://1prime.ru/images/83221/54/832215424.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83221/54/832215424.jpg
https://1prime.ru/images/83221/54/832215412.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83221/54/832215412.jpg
https://1prime.ru/finance/20210211/833025786.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений восстановила международные перевозки только на 12%, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Самая сложная ситуация сейчас в авиации, потому что, к сожалению, там летать нам не удается по разным причинам, всё-таки ковид мешает всей авиации мировой, и в том числе – российской, мы никак не можем выйти на нормальный режим. Если нам удается восстановить внутренние перевозки, внутри России, в частности, если говорить о группе "Аэрофлот", то восстановить международные перевозки удалось всего лишь на 12%, в силу того, что Европа закрылась", — сказал Савельев в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".