МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений восстановила международные перевозки только на 12%, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Куда улетит рубль, если Центробанк снизит ставку по рецепту МВФ

"Самая сложная ситуация сейчас в авиации, потому что, к сожалению, там летать нам не удается по разным причинам, всё-таки ковид мешает всей авиации мировой, и в том числе – российской, мы никак не можем выйти на нормальный режим. Если нам удается восстановить внутренние перевозки, внутри России, в частности, если говорить о группе "Аэрофлот", то восстановить международные перевозки удалось всего лишь на 12%, в силу того, что Европа закрылась", — сказал Савельев в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".