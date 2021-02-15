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https://1prime.ru/business/20210215/833040165.html
"Россети" назначили нового гендиректора
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Бывший глава компании "Россети Ленэнерго" Андрей Рюмин назначен гендиректором "Россетей", следует из материалов "Россетей". "Избрать генеральным директором ПАО "Россети" Рюмина... ПРАЙМ, 15.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Бывший глава компании "Россети Ленэнерго" Андрей Рюмин назначен гендиректором "Россетей", следует из материалов "Россетей".
"Избрать генеральным директором ПАО "Россети" Рюмина Андрея Валерьевича", — говорится в материалах.
В январе Павел Ливинский, возглавлявший "Россети" с сентября 2017 года, покинул компанию и был назначен директором департамента энергетики правительства РФ, а Рюмин стал исполняющим обязанности гендиректора "Россетей".