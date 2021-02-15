МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Бывший глава компании "Россети Ленэнерго" Андрей Рюмин назначен гендиректором "Россетей", следует из материалов "Россетей".

"Избрать генеральным директором ПАО "Россети" Рюмина Андрея Валерьевича", — говорится в материалах.

В январе Павел Ливинский, возглавлявший "Россети" с сентября 2017 года, покинул компанию и был назначен директором департамента энергетики правительства РФ, а Рюмин стал исполняющим обязанности гендиректора "Россетей".