МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" ожидает роста выручки в 2021 году на 40-47% — до 305-320 миллиардов рублей, следует из сообщения компании. "Яндекс" выявил факт крупной утечки данных по вине сотрудника

"Прогноз на 2021 финансовый год: в 2021 году мы ожидаем рост выручки от 305 до 320 млрд рублей (рост до 47% по итогам 2021 года)", — говорится в сообщении.

Консолидированная выручка "Яндекса" по итогам 2020 года выросла на 24% и составила 218,3 миллиарда рублей.