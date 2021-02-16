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"Яндекс" в 2021 году ожидает роста выручки на 40-47%
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"Яндекс" ожидает роста выручки в 2021 году на 40-47% — до 305-320 миллиардов рублей, следует из сообщения компании. "Прогноз на 2021 финансовый год: в 2021 году мы ожидаем рост... ПРАЙМ, 16.02.2021
2021, отчетность, яндекс, новости, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" ожидает роста выручки в 2021 году на 40-47% — до 305-320 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
"Прогноз на 2021 финансовый год: в 2021 году мы ожидаем рост выручки от 305 до 320 млрд рублей (рост до 47% по итогам 2021 года)", — говорится в сообщении.
Консолидированная выручка "Яндекса" по итогам 2020 года выросла на 24% и составила 218,3 миллиарда рублей.