МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие автопроизводители, включая General Motors, Ford Motor и Toyota Motor, приостановили производство в США из-за экстремальных погодных условий, сообщает агентство Блумберг.

По данным агентства, завод General Motors в Арлингтоне в Техасе не работает в штатном режиме уже второй день: в понедельник он приостановил работу из-за сбоев энергоснабжения, а также из-за того, что сотрудники не могли добраться до завода из-за снегопада. Компания также отменила две рабочие смены на заводах в Теннесси и Индиане и одну — в Кентукки. Решение о дальнейшей работе заводов будет принято позже, сообщает Блумберг.

Другой автопроизводитель — компания Ford — из-за непогоды остановил работу на своих заводах в Мичигане, Миссури, Огайо. Заводы в Чикаго и Мичигане не работали во вторник утром по местному времени, однако, по данным агентства, должны были возобновить деятельность во второй половине дня.

Компания Toyota из-за погодных условий была вынуждена остановить работу в первую смену на заводах в Индиане, Кентукки, Миссисипи, Техасе и в западной Виргинии.

Ранее сообщалось, что холода в США вынудили приостановить работу ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности в штате Техас. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil. А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас.