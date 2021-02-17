МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Организаторами и участниками мошеннических схем в компаниях стран СНГ в большинстве случаев становятся сотрудники среднего звена, пишет РБК со ссылкой на опрос Deloitte Forensic.

Пандемия коронавируса создала дополнительные сложности для борьбы с мошенничеством в бизнесе.

За последние два года с корпоративным мошенничеством столкнулись более половины (55%) компаний, работающих в России и странах СНГ. Наиболее подвержен этому риску оказался крупный бизнес: 73% компаний-жертв мошенников это фирмы с численностью персонала более 1 тысячи человек.

"В странах СНГ корпоративное мошенничество исторически было и остается одной из ключевых угроз для бизнеса, причем как с точки зрения финансовых, так и репутационных рисков", — говорится в отчете Deloitte Forensic.

Способы мошенничества

Итак, самым популярным видом мошенничества эксперты назвали сговор сотрудников пострадавшей компании с ее контрагентами.

К числу других популярных у мошенников способов были отнесены (в порядке убывания):