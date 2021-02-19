МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Продление программы льготной ипотеки под 6,5% для всех россиян после 1 июля может способствовать продолжению устойчивого роста цен на недвижимость и формированию риска пузыря на рынке, прокомментировал РИА Новости перспективы начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Доступность ипотеки в России нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, при этом снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила в пятницу РИА Новости председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Путин рассказал, кому и как помогла льготная ипотека

"Да, сохранение программы льготной ипотеки, распространяющейся на всех граждан, может способствовать продолжению устойчивого роста цен на недвижимость, в первую очередь новостройки, с риском перехода ситуации в состояние пузыря", — считает Карпунин.

Эксперт подчеркнул, что завершение программы или ее изменение расценивает как правильное решение. "Цель увеличения доступности жилья была реализована лишь в первые месяцы, а затем подъем стоимости недвижимости во многом компенсировал эффект от льгот государства. Объем предложения на рынке оказался недостаточен к столь существенному спросу со стороны населения и инвесторов, которые начали скупать недвижимость, что и спровоцировало логичный рост цен", — пояснил он.

Однако Карпунин считает, что антикризисную программу льготной ипотеки можно трансформировать для ряда регионов с нехваткой предложения на рынке жилья, а также сохранить льготные ставки для ряда групп граждан. Как пандемия изменила российскую нефтехимию

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.