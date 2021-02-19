МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил РИА Новости, что пока не поступало официальной информации ни от российской, ни от египетской стороны об открытии полетной программы из городов России на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление главы Управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра о том, что после полученного от российских властей одобрения на возвращение туристов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с красноморскими курортами с 28 марта.

"Официальной информации пока не поступало ни от российской, ни от египетской стороны. Пока продолжают выполняться рейсы в Каир по расширенному графику и увеличенной квоте. Уже есть рейсы не только из Москвы, но и из городов России, сейчас стартуют рейсы из Ростова-на-Дону с транзитной перевозкой. Но официальной информации об открытии полетной программы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на данный момент нет", — заявил Горин. Туроператоры рассказали, куда россияне едут в феврале

Собеседник агентства напомнил, что в авиации есть понятие допуска, разрешения на полетную программу, и все авиакомпании обновляют свои допуски, это происходит ежемесячно или ежегодно.

"Так как 28 марта начинается летняя навигация, то авиакомпании обновляют годовые допуски на направления. При этом наличие допуска при закрытом воздушном сообщении не дает возможность планировать полетные программы", — прокомментировал ситуацию он.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.