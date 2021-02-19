МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Программа ипотеки для регионов, где цены на жилье выросли ниже среднего по России, и льготы для нуждающихся в улучшении жилищных условий россиян могли бы значительно повысить доступность жилья в России, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Доступность ипотеки в России нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, при этом снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила в пятницу РИА Новости председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Эксперты предупредили о росте цен на жилье

"Адресные меры могут предусматривать льготы для тех россиян, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, однако не имеют финансовых возможностей выплачивать требуемую банками стоимость кредитов. Кроме того, поддержка может распространятся и на тех заемщиков, которые столкнулись с временными трудностями в обслуживании кредита", — рассуждает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

"К повышению доступности ипотеки могли бы привести меры поддержки в отдельных регионах — например, в тех, где цены на жилье выросли ниже среднего по стране", — добавляет старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

В то же время он отметил, что дальнейшее снижение ставок по ипотеке с текущего уровня в 7,36% представляется маловероятным, так как регулятор уже сигнализировал о вероятном повышении ключевой ставки в среднесрочной перспективе, в связи с чем вероятность образования "пузыря" на рынке невелика. Какие товары подорожают вслед за продуктами

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.