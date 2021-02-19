ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – ПРАЙМ. Снятие введенных из-за коронавируса ограничений, контроль за ценами на строительные материалы и разрешение въезда в Россию рабочих поможет остановить рост цен на недвижимость, заявил в пятницу журналистам зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Эксперт рассказал, кому придется платить огромные налоги на жилье

"Надо снимать все нормативные ограничения, потому что чтобы скорость была быстрее. Надо очень жестко контролировать цены на материалы, потому что в начале года у нас рост цен на металл произошел чуть ли не на 100%. А себестоимость от двух до десяти процентов занимает. Надо точно решить вопрос с трудовыми ресурсами — надо разрешить въезд рабочих, потому что у нас страшный дефицит сейчас кадров по всей стране строительных", — сказал Хуснуллин.

По его словам, необходимо повысить покупательскую способность, чтобы у людей была возможность купить недвижимость, соответственно власти внимательно отслеживают рост доходов россиян.

"Набор мер понятен, мы этим занимаемся. Каждый регион анализируем, составляем план действий… Это такая очень комплексная мера, которой мы системно занимаемся с каждым регионом", — уточнил зампред правительства.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.