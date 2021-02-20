МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Aurus в 2025 году составят 486 машин, что позволит компании занять 9% сегмента машин класса "люкс" на российском авторынке, следует из расчетов IHS и BCG, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Таким образом, российский люкс-бренд, основанный в первую очередь для обеспечения передвижений первых лиц страны, сможет значительно подвинуть основного игрока в этом сегменте — немецкую Porsche, которая по итогам 2020 года заняла 87% рынка люкс-машин в России, но, согласно прогнозу аналитиков, снизит свою долю до 66% к 2025 году.

В целом же объем рынка люксовых машин в России за прошлый год оценен в 5,3 тысячи авто, кроме Porsche на нем присутствуют Bentley (6%), Rolls-Royce (3%), Lamborghini (3%), Maserati (1%) и другие, чья доля оценивается меньше. К 2025 году рынок таких машин в России увеличится незначительно, лишь до 5,4 тысяч машин, подсчитали аналитики. Какие товары подорожают вслед за продуктами

В прошлом году Aurus еще не продавался официально, первые серийные машины должны появиться не раньше мая 2021 года, когда будет запущено серийное производство седанов Aurus Senat на заводе в Елабуге. Цены на люксовый автомобиль назывались на уровне от 18 миллионов рублей.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в конце этого года. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.