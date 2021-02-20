МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Автомобилистам Москвы рекомендуют отложить поездки на более позднее время или пересесть на городской транспорт, сообщается в Telegram-канале " Дептранс. Оперативно".

"Идет снег, и на дорогах уже плотно — 7-8 баллов. Чтобы не тратить время в пробках, рекомендуем отложить поездки на личном авто на более позднее время — после 19:30. В ближайшие 2,5 часа передвигаться по городу будет удобнее на городском транспорте", — говорится в сообщении.

Также автомобилистам рекомендуют держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться от дороги.

"А если вдруг случится мелкое ДТП, пользуйтесь европротоколом", — напомнили в дептрансе.