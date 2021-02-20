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Автомобилистам Москвы рекомендуют отложить поездки на более позднее время
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Автомобилистам Москвы рекомендуют отложить поездки на более позднее время или пересесть на городской транспорт, сообщается в Telegram-канале " Дептранс. Оперативно". "Идет снег, и... ПРАЙМ, 20.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Автомобилистам Москвы рекомендуют отложить поездки на более позднее время или пересесть на городской транспорт, сообщается в Telegram-канале " Дептранс. Оперативно".
"Идет снег, и на дорогах уже плотно — 7-8 баллов. Чтобы не тратить время в пробках, рекомендуем отложить поездки на личном авто на более позднее время — после 19:30. В ближайшие 2,5 часа передвигаться по городу будет удобнее на городском транспорте", — говорится в сообщении.
Также автомобилистам рекомендуют держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться от дороги.
"А если вдруг случится мелкое ДТП, пользуйтесь европротоколом", — напомнили в дептрансе.