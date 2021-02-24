МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. "Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"

"Аэрофлот" — это уникальный коллектив, сохранение коллектива — это одна из важнейших задач. Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, — это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета", — сказал Полубояринов сообщил в интервью РБК.

Он отметил, что такая мера дала существенную экономию.

"На мой взгляд, это общемировой тренд — сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет", — добавил он.

На сколько снизилась зарплата пилотов и летного персонала, Полубояринов не уточнил.

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