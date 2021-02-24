2021-02-24T03:36:16+03:00
2021-02-24T03:36:16+03:00
2021-02-24T03:36:16+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210224/833101998.html
"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам из-за снижения налета на фоне пандемии
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. "Аэрофлот" —... ПРАЙМ, 24.02.2021
аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83229/87/832298782.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/87/832298782.jpg
https://1prime.ru/images/83229/87/832298778.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/87/832298778.jpg
https://1prime.ru/images/83229/87/832298775.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/87/832298775.jpg
https://1prime.ru/News/20210224/833101965.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
"Аэрофлот" — это уникальный коллектив, сохранение коллектива — это одна из важнейших задач. Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, — это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета", — сказал Полубояринов сообщил в интервью РБК.
Он отметил, что такая мера дала существенную экономию.
"На мой взгляд, это общемировой тренд — сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет", — добавил он.
На сколько снизилась зарплата пилотов и летного персонала, Полубояринов не уточнил.
Читайте также:
Стюардесса рассказала о лучших посадочных местах на борту самолета