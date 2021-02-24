МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Потребность в зарядках для электромобилей в России в 3-4 раза превышает их текущее количество (300-400 штук), говорится в исследовании по инфраструктуре для электромобилей, подготовленном "Газпромбанком" по запросу РИА Новости. СМИ: Apple и Nissan обсудили создание беспилотного автомобиля

"В среднем на одну общественную зарядочную станцию в мире приходится 9 электромобилей. С учетом того, что парк электромобилей в России составляет около 10 тысяч единиц, требуемое количество зарядок в общественном доступе составляет 1,2 тысячи штук. Сейчас, по различным оценкам, их около 300-400, то есть потребности в 3-4 раза больше. Кстати, в Европе целевым значением является 10 электромобилей на одну зарядную станцию", — говорится в исследовании.

Там отмечается важность покрытия зарядной инфраструктурой в расчете на километр автодорожной сети. Чем выше покрытие, тем больше автолюбителей сможет перемещаться на электромобилях на более дальние расстояния, не ограничиваясь маршрутом "дом-работа-магазин".

"Например, в Индии планом по развитию инфраструктуры для электротранспорта подразумевается оснащение заправками городских улиц крупнейших городов (площадь 3 на 3 километра), а также магистральных автодорог при въезде/выезде, и установка "быстрой" зарядки на каждые 100 километров", — приводит пример ГПБ.

Исследователи также обращают внимание, что ряд стран поддерживают покупку электромобилей, чтобы стимулировать развитие заправочной инфраструктуры.

В Великобритании действуют госпрограммы компенсации до 75% стоимости установки пунктов зарядки в частной собственности, выделяются гранты местным властям и компаниям на организацию зарядной инфраструктуры в жилых зонах и деловых кварталах. А власти Пекина предоставляют до 28,3 тысячи долларов субсидий на установку заправочной станции.

Парк электромобилей в мире к началу 2021 года превысил 10 миллионов штук. Продажи в 2020 году составили около 3,2 миллиона единиц, увеличившись на 43% по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения. При этом продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сократились на 12%.

В России продажи новых электромобилей за прошлый год подскочили почти вдвое — до 687 штук на фоне обнуления таможенной пошлины на ввоз такого транспорта.

Читайте также:

Маск хочет сделать летающую Tesla