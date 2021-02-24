МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea в 2021 году намерена возобновить выплату дивидендов по обыкновенным акциям, сообщил глава компании Марио Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Мы наметили себе следующий курс на 2021 год. Мы намерены увеличить суточные объемы добычи до приблизительно 620-640 тысяч баррелей нефтяного эквивалента, наши капитальные затраты будут составлять от 1 до 1,1 миллиарда евро, мы намерены значительно увеличить показатель EBITDAX, мы намерены также значительно увеличить свой свободный денежный поток, и, наконец, мы ожидаем, что в 2021 году будет возобновлена выплата дивидендов по обыкновенным акциям", — сказал он. Чистый убыток Wintershall Dea в 2020 году достиг 839 миллионов евро

Мерен также напомнил, что по итогам 2020 года среднесуточная добыча углеводородов компании составила 623 тысячи баррелей нефтяного эквивалента. Кроме того, глава Wintershall Dea прокомментировал и вопрос о сроках возможного IPO компании, сообщив, что они зависят от условий рынка и решения акционеров.

Wintershall Dea была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля LetterOne в Wintershall DEA составляет 33%, BASF — 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.

Марио Мерен так же заявил, что Wintershall Dea и "Газпром" начнут пусконаладку на блоке 5A Уренгоя в ближайшие месяцы.

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