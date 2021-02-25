МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Самыми продаваемыми товарами для дома в 2020 году стали компьютерные столы, ароматические свечи и подушки, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании. Исследование показало, что будут дарить россияне друг другу

Из-за пандемии и самоизоляции на фоне коронавируса самыми продаваемыми товарами в числе прочих были предметы мебели для обустройства рабочего места, отметил собеседник агентства.

"Эргономичные стулья, табуреты, переносные индукционные панели, классические тарелки и бумажные салфетки стали фаворитами среди товаров для кухонь. Для обустройства своего домашнего офиса люди покупали компьютерные столы и подставки для смартфонов", — рассказал он.

Для декора дома россияне чаще всего выбирали ароматические свечи и прозрачные вазы для цветов, среди текстильных изделий их больше всего интересовали мягкие подушки и жалюзи плиссе.

В IKEA также отметили, что во время самоизоляции в 2020 году многие занялись своими балконами и садом, поэтому очень часто покупали стеллажи для хранения вещей.

"Самыми желанными товарами для наших юных покупателей стали фломастеры и легендарная акула "Блохэй" (мягкая игрушка — ред.). Предполагаем, что и в нынешнем году эти позиции также будут пользоваться спросом в своих категориях", – подытожили в IKEA.

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