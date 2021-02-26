ЛОНДОН, 26 фев — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Операционные убытки компании IAG Group, являющейся акционером британской авиакомпании British Airways, испанской Iberia и ирландской Aer Lingus, в 2020 году составили 7,4 миллиарда евро из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщила компания в пятницу.

Пассажиропоток IAG в 2020 году упал на 66,5% по сравнению с 2019 годом, выручка группы сократилась на 69,4% — до 7,8 миллиарда евро.

"Текущие планы по пропускной способности на первый квартал 2021 года составляют около 20% от объема за 2019 год, но остаются неопределенными и подлежат пересмотру", — отмечается в сообщении.

Объем общей свободной ликвидности группы составил 10,3 миллиарда евро.

Международный авиационный холдинг International Airlines Group образован в январе 2011 года путем слияния Iberia и British Airways, является одним из крупнейших мировых авиаперевозчиков. Акции IAG торгуются на Лондонской и Испанской фондовых биржах. Флот компаний, входящих в холдинг, составляет свыше 570 самолетов.