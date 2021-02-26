МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Выручка крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group по итогам 2020 года снизилась на 11,8% в годовом выражении до 222,884 миллиарда евро, следует из отчета компании.

Операционная прибыль при этом составила 9,675 миллиарда евро в отчетном периоде, сократившись тем самым на 43% к показателю 2019 года. Продажи автомобилей группы Volkswagen за 2020 год снизились на 16,4%, до 9,157 миллиона штук. Годом ранее показатель составил 10,956 миллиона.

Компания также сообщила, что ожидает увеличения поставок в 2021 году и роста выручки от продаж. По оценкам Volkswagen, операционная рентабельность в следующем году составит от 5% до 6,5%.

"В прошлом году Volkswagen Group удалось сдержать влияние пандемии на свой бизнес и в то же время заложить важные стратегические основы для своей трансформации. Доступные сейчас финансовые результаты намного лучше первоначальных ожиданий, что показывает, на что наша компания способна в условиях кризиса", — приводятся в документе слова финансового директора концерна Фрэнка Виттера (Frank Witter).

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.