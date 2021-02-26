САРАТОВ, 26 фев — ПРАЙМ, Эдуард Демьянец. Французская группа компаний SNF в конце 2022 года планирует запустить новое производство полиакриламида на площадке нефтехимического предприятия "Саратоворгсинтез", сообщил зампред правительства Саратовской области Андрей Архипов.

Закладка первого камня в основание будущего завода SNF состоялась в Саратове 26 мая 2016 года. Первая очередь строительства завода SNF, согласно проекту, будет рассчитана на выпуск акриламида и полиакриламида в объеме до 60 тысяч тонн в год. В минэкомразвития области РИА Новости ранее сообщили, что строительство первого этапа завода планируется завершить в 2021 году. По данным минпромэнерго области, стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей.

"СНФ Флопам" реализует проект по строительству завода по производству полиакриламида мощностью 60 тысяч тонн в год. Запуск намечен на конец 2022 года… На новом предприятии планируется создать более 160 высокопроизводительных рабочих мест", — сказал Архипов в пятницу на заседании коллегии минпромэнерго региона.

Ранее владелец SNF Рене Пик заявлял, что до запуска нового завода в Саратове инвестору предстоит убедить российские нефтедобывающие компании использовать новые технологии, поскольку, по его словам, с помощью полимеров можно увеличить добычу нефти почти вдвое.

По данным "Лукойла", "Саратоворгсинтез", который является крупнейшим в Восточной Европе производителем нитрила акриловой кислоты, обеспечит будущий завод SNF сырьем для производства полимеров, которые в том числе будут в дальнейшем использоваться "Лукойлом" для повышения уровня нефтеотдачи пластов эксплуатируемых месторождений.