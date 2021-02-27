МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. С началом весны в России вступают в законную силу новые санитарно-эпидемиологические требования к жилью и содержанию территорий населенных пунктов. Об этом напоминает ИА DEITA.RU. Для магазинов и рынков установлены новые санитарные требования

Согласно новым правилам, в городах России появится еще больше урн для мусора. Теперь их должны размещать на территориях общего пользования, причём не дальше, чем 100 метров друг от друга. Было регламентировано и время опустошения урн — это должно происходить не реже одного раза за 24 часа.

Новые правила затрагивают и контейнерные площадки близ домов — теперь они должны быть огорожены с трёх сторон и должны систематически подвергаться обработке от насекомых и грызунов, причём чем выше температура воздуха, тем чаще это должно происходить.

Также с 1 марта будет запрещено сжигать опавшие листья в черте населённых пунктов — необходимо будет вывозить листья на свалки. С приходом тепла, когда на улицах температура воздуха будет выше десяти градусов тепла, улицы, тротуары и площади будут подметать и поливать, если же температура ниже нуля — подвергать обработке от гололёда.

Представители Роспотребнадзора отмечают, что новые правила предельно прозрачны и понятны, трактуются однозначно, отличаются удобной навигацией, а также исключают дублирующие требования нормативных документов других контрольно-надзорных ведомств и инстанций.