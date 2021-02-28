Назван срок разработки систем беспилотных аэротакси в России
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Создание в РФ систем для работы беспилотных аэротакси и грузоперевозок — сложный процесс и займет не меньше 3-5 лет, рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы "Аэронет" НТИ Сергей Жуков.
"Важно понимать, что перевозка грузов от 200 килограммов и выше на расстояния 200 и более километров, с укороченным или вертикальным взлетом и посадкой, с лучшей экономичностью, чем у вертолётов — настоящий вызов. Создание таких беспилотных или опционально пилотируемых авиасистем, включая аэротакси и их инфраструктуру, потребует не менее 3-5 лет", — считает Жуков.
В целом, по его словам, для развития отрасли беспилотников в России требуется решить четыре блока задач: создание нового поколения беспилотных систем, новых технологий, обеспечение законодательства и развитие рынка.
В части законодательства необходимо снимать имеющиеся барьеры по вопросам разработок, производства, испытаний и сертификации беспилотных авиасистем. Кроме того, по мнению эксперта, для развития рынка стоит помочь компаниям "встать на крыло": найти инвесторов, наладить сервисное обслуживание и сформировать рынок. А также создать инновационные технологии, которые позволят устойчиво решать задачи управления воздушным движением во всём диапазоне высот.
Жуков считает, что работа по всем этим направлениям в России ведется нецентрализованно. "Принципиальные вопросы решаются в дорожной карте "Аэронет", в межведомственной комплексной целевой программе Минпромторга России, в концепции интеграции БАС (беспилотных авиационных систем) в воздушное пространство, а также в концепции развития БАС двойного назначения, который подготовил НИИ Жуковского, и некоторыми другими документами", — пояснил Жуков.
Он отметил, что сейчас "особую остроту имеют такие вопросы, как сертификация БАС и вопросы, связанные с управлением воздушным движением, и они в настоящее время решаются".
https://1prime.ru/business/20210228/833130075.html