МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Создание в РФ систем для работы беспилотных аэротакси и грузоперевозок — сложный процесс и займет не меньше 3-5 лет, рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы "Аэронет" НТИ Сергей Жуков.

"Важно понимать, что перевозка грузов от 200 килограммов и выше на расстояния 200 и более километров, с укороченным или вертикальным взлетом и посадкой, с лучшей экономичностью, чем у вертолётов — настоящий вызов. Создание таких беспилотных или опционально пилотируемых авиасистем, включая аэротакси и их инфраструктуру, потребует не менее 3-5 лет", — считает Жуков. Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель

В целом, по его словам, для развития отрасли беспилотников в России требуется решить четыре блока задач: создание нового поколения беспилотных систем, новых технологий, обеспечение законодательства и развитие рынка.

В части законодательства необходимо снимать имеющиеся барьеры по вопросам разработок, производства, испытаний и сертификации беспилотных авиасистем. Кроме того, по мнению эксперта, для развития рынка стоит помочь компаниям "встать на крыло": найти инвесторов, наладить сервисное обслуживание и сформировать рынок. А также создать инновационные технологии, которые позволят устойчиво решать задачи управления воздушным движением во всём диапазоне высот. Российские банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной

Жуков считает, что работа по всем этим направлениям в России ведется нецентрализованно. "Принципиальные вопросы решаются в дорожной карте "Аэронет", в межведомственной комплексной целевой программе Минпромторга России, в концепции интеграции БАС (беспилотных авиационных систем) в воздушное пространство, а также в концепции развития БАС двойного назначения, который подготовил НИИ Жуковского, и некоторыми другими документами", — пояснил Жуков.

Он отметил, что сейчас "особую остроту имеют такие вопросы, как сертификация БАС и вопросы, связанные с управлением воздушным движением, и они в настоящее время решаются".