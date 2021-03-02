МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сдерживание цен на мясо птицы и яйца в России в долгосрочной перспективе негативно для производства продукции, гораздо более эффективной мерой могло бы стать введение продовольственной помощи гражданам, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. Россия вошла в список "проблемных" стран по росту цен на продукты

"Если рассматривать ситуацию в моменте, возможно, это и неплохое решение — это социально значимые товары, и два месяца — это не очень большой срок, за который ситуация на рынке может стабилизироваться. Но бесконечно держать цены нельзя. Компании не могут работать себе в убыток, они будут закрываться, и совокупное производство российской продукции будет снижаться", — сказал Березнюк.

"Тем более, что очень существенную долю в себестоимости птицеводческой продукции занимают курсы валют — это корма, это инкубационные яйца. На мой взгляд, Минсельхоз сегодня представил очень эффективные меры поддержки отечественных птицеводов, но не может же министерство влиять на курсы валют", — продолжил он.

Эксперт напомнил, что в России уже много лет обсуждается вопрос введения продовольственной помощи для малообеспеченных граждан. В середине февраля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы сказал, что считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов, хотя сейчас это и не столь актуально, как было в разгар пандемии. Путин предложил обдумать введение продовольственных сертификатов

"Это гораздо более эффективная мера, чем сдерживание цен. Введение продовольственных карточек могло бы очень помочь птицеводам и не только им: производители понимали бы, что, когда они оправятся от последствий пандемии и ослабления рубля, они имели бы гарантированный канал сбыта продукции. Тем самым, они получили бы стимул для наращивания инвестиций и увеличения эффективности производства", — указал Березнюк.

Концепция адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам (также известная как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) обсуждалась в России несколько лет назад, однако не была реализована.