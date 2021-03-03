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"АвтоВАЗ" рассказал о ситуации с дефицитом электроники для автомобилей
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"АвтоВАЗ" следит за ситуацией с дефицитом электроники для автомобилей и будет готов оперативно реагировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Газета "Коммерсант" в... ПРАЙМ, 03.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" следит за ситуацией с дефицитом электроники для автомобилей и будет готов оперативно реагировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что российские поставщики электроники для автомобилей, в частности модулей ЭРА-ГЛОНАСС, столкнулись с общемировым дефицитом чипов, который в некоторых случаях составляет 40%. Без таких модулей машины не могут попасть на российский рынок.
"Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем готовы оперативно реагировать на неё", — сказали в пресс-службе.
Как отмечает издание, пока отечественные автозаводы не снижают выпуск, дефицит покрывается из складских запасов, но в других странах производство уже затронуто, а из-за длительного цикла выпуска и ограниченных мощностей нехватка чипов может затянуться не менее чем на полгода.