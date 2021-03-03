МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" следит за ситуацией с дефицитом электроники для автомобилей и будет готов оперативно реагировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что российские поставщики электроники для автомобилей, в частности модулей ЭРА-ГЛОНАСС, столкнулись с общемировым дефицитом чипов, который в некоторых случаях составляет 40%. Без таких модулей машины не могут попасть на российский рынок. Американца парализовало ниже шеи из-за последствий COVID-19

"Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем готовы оперативно реагировать на неё", — сказали в пресс-службе.

Как отмечает издание, пока отечественные автозаводы не снижают выпуск, дефицит покрывается из складских запасов, но в других странах производство уже затронуто, а из-за длительного цикла выпуска и ограниченных мощностей нехватка чипов может затянуться не менее чем на полгода.