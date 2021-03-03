МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль французского автомобильного концерна PSA Group, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам прошлого года составила 2,173 миллиарда евро, что на 32% меньше по сравнению с уровнем годичной давности, говорится в пресс-релизе компании объединенной компании Stellantis.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 2,33 евро против 3,4 евро годом ранее. Выручка за отчетный год опустилась на 18,7% — до 60,734 миллиарда евро.

Снижению выручки способствовало негативное влияние по объемам продаж и ассортименту по странам (-23,9%), а также курсовой эффект (-1,8%), несколько поддержали показатель товарный ассортимент (+4,2%) и цены (+0,9%). Рынок российских акций в марте снизится, рубль подрастет к доллару

В январе компания сообщала, что по итогам года продала 2,512 миллиона автомобилей, что на 27,8% ниже показателя годичной давности.

Stellantis — объединенная компания автопроизводителей PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA). В конце октября 2019 года советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса, а в середине декабря 2019 года компании подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. 4 января 2021 года акционеры Fiat Chrysler и PSA одобрили слияние компаний.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot Citroen) был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году. Штаб-квартира расположена в Париже.