МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Гранель" по итогам января-февраля 2021 года заняла первое место в России по вводу жилья, сместив с позиции лидера компанию ПИК, свидетельствуют данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

По статистике ЕРЗ, "Гранель" за два месяца ввела 170 тысяч квадратных метров жилья — 14 домов в пяти жилых комплексах. Большая часть сданных площадей расположена в Подмосковье (92,8%), на Москву приходится 7,2% введенного жилья.

ПИК — многолетний лидер рейтинга ЕРЗ по годовым результатам ввода — в январе-феврале сдал 130 тысяч квадратных метров, заняв второе место. Третье место среди российских застройщиков по объему ввода жилья — у компании ФСК с результатом 117 тысяч квадратных метров.

Далее в десятке российских крупнейших застройщиков жилья расположились: "Прайм парк", "Самолет", "Главстрой", МИЦ, "Питер", Московский фонд реновации и "Еврострой", сдавшие с начала года от 53 до 99 тысяч квадратных метров.

Основываясь на проектных декларациях девелоперов, ЕРЗ прогнозирует, что по итогам 2021 года пятерка крупнейших российских строителей жилья будет выглядеть так: ПИК (1,9 миллиона "квадратов"), ЛСР (847 тысяч "квадратов"), Setl Group (742 тысячи "квадратов"), ФСК (675 тысяч "квадратов"), "Самолет" (648 тысяч "квадратов"). "Гранель", согласно проектным декларациям, планирует построить в 2021 году 538 тысяч квадратных метров жилья, что позволит компании занять шестое место.