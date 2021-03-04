МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Власти Москвы демонтируют в черте города все указатели, предупреждающие о работе дорожной камеры, пишет "Коммерсант". Дептранс назвал самые аварийные дороги Москвы

В России 1 марта вступила в силу новая редакция ПДД, которая уже не обязывает власти предупреждать водителей о каждой дорожной камере — достаточно одной таблички "Фотовидеофиксация" на въезде в населенный пункт.

В мэрии Москвы уверены, что данных о камерах в навигаторах для информирования водителей достаточно.

В столичном ЦОДД заявили, что до 1 сентября лишние знаки из города уберут, оставив только таблички на въезде.

"Местоположение камер известно, они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД,— пояснили в центре.— Информация регулярно обновляется".

Всего в столице более 2,6 тысячи комплексов фотовидеофиксации.

В то же время в минтрансе Подмосковья не смогли уточнить, что будет с установленными табличками. Власти Татарстана и Курской области, по данным издания, пока знаки оставляют. В Росавтодоре заявили, что демонтировать знаки на федеральных дорогах в черте населенных пунктов не будут.

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