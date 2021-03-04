МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Частичное снятие ограничений в Турции, наложенных из-за распространения пандемии COVID-19, позитивно сказалось на росте туристических продаж в эту страну из России, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Президент Турции Эрдоган объявил в понедельник о начале со 2 марта поэтапного ослабления антикоронавирусных ограничений, введенных более чем три месяца назад. Провинции Турции теперь распределены на четыре категории: низкого, среднего, высокого и очень высокого риска по распространению коронавируса. В первых двух категориях полностью отменяется комендантский час по выходным дням, в первых трех открываются закрытые с конца ноября кафе и рестораны, им разрешено принимать клиентов с 7.00 до 19.00 при условии заполняемости не более 50%. К зоне очень высокого риска относятся черноморские провинции на северо-востоке страны. В зону высокого риска входят Стамбул, Измир и курортные регионы Анталья и Мугла, среднего риска — Анкара и провинции центральной Турции, а наиболее безопасными признаны юго-восточные провинции Турции на границе с Ираном, Ираком и Сирией. Еженедельно будет проходить переоценка риска во всех провинциях.

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"Участники рынка, работающие на направлении, отмечают, что снятие ограничений, пусть пока и частичное, уже позитивно сказывается на продажах туров в Турцию", — сообщили в ассоциации.

Эксперты считают, что долгосрочных прогнозов делать не стоит, однако любая позитивная информация всегда привлекает внимание к направлению. Уже отмечается неплохая динамика бронирований по Турции на весну-лето 2021, тем более, что сейчас действует акция раннего бронирования с хорошими скидками от отелей.

Туроператоры фиксируют увеличение глубины продаж, которая достигает не только лета, но и осени 2021 года.

"Открытие кафе, ресторанов и частичная отмена локдаунов по выходным сейчас привлекает дополнительное внимание туристов к путешествиям в Турцию. Послабления добавили популярности и коротким сити-турам в Стамбул, Каппадокию и Месопотамию. Такие продажи сейчас идут динамично, а в некоторых компаниях показывают рост на уровне 15%", — прокомментировали ситуацию в АТОР.

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Эксперты рынка также выражают надежду на то, что срок действия требования предъявлять отрицательный ПЦР-тест при въезде в Турцию не будет продлён после 26 мая. По их словам, на сегодняшний день это ограничение остаётся основным сдерживающим фактором роста бронирований.