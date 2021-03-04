МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину подготовить меры для обеспечения потребностей России отечественным инкубационным яйцом, говорится в поручении заместителя председателя правительства (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

"Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по полному обеспечению внутренней потребности производителей птицеводческой продукции в инкубационном яйце российского производства (импортозамещению)", — говорится в документе. Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

Предложения должны быть разработаны, в том числе, с использованием мер господдержки российских производителей инкубационного яйца и мер таможенно-тарифного регулирования.

Минсельхоз РФ по итогам совещания, которое глава министерства Дмитрий Патрушев во вторник провел с предприятиями птицеводческой отрасли, представил ряд мер для поддержки производителей и стабилизации цен на мясо птицы и яйца в России. Среди таких мер — расширение выдачи льготных кредитов и компенсация части затрат на произведенную и реализованную продукцию.

Кроме того, министерство сообщало, что в настоящее время обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на инкубационные яйца: до 5% с нуля с 1 января 2022 года и до 15% с 1 января 2023 года. Минсельхоз также готовит правовой акт, предусматривающий возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года.