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Российские лекарства в 2020 году поставлялись в 131 страну
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Фармацевтическая промышленность РФ демонстрирует высокие темпы роста, на конец 2020 года российские препараты поставлялись в 131 страну мира на сумму свыше 600 миллионов долларов,... ПРАЙМ, 04.03.2021
лекарства, новости, экономика, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Фармацевтическая промышленность РФ демонстрирует высокие темпы роста, на конец 2020 года российские препараты поставлялись в 131 страну мира на сумму свыше 600 миллионов долларов, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.
"Очевидно, что перенесенная человечеством пандемия коронавируса не является последней, в связи с чем сегодня требования к медицинской помощи неуклонно возрастают, совершенствуются клинические рекомендации и протоколы лечения, требуя все более эффективных и безопасных лекарственных препаратов", — заявил сенатор в четверг в ходе круглого стола на тему "О развитии национальной фармацевтической промышленности".
По его словам, настоящее время фармацевтическая промышленность России демонстрирует довольно высокие темпы роста как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
"По данным на конец 2020 года российская фармацевтическая продукция поставлялась в 131 страну мира на сумму свыше 600 миллионов долларов США, прирост к 2019 году составил 32%. Около 40% поставок пришлось на страны ЕАЭС", — отметил политик.