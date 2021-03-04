МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Фармацевтическая промышленность РФ демонстрирует высокие темпы роста, на конец 2020 года российские препараты поставлялись в 131 страну мира на сумму свыше 600 миллионов долларов, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.

"Очевидно, что перенесенная человечеством пандемия коронавируса не является последней, в связи с чем сегодня требования к медицинской помощи неуклонно возрастают, совершенствуются клинические рекомендации и протоколы лечения, требуя все более эффективных и безопасных лекарственных препаратов", — заявил сенатор в четверг в ходе круглого стола на тему "О развитии национальной фармацевтической промышленности".

По его словам, настоящее время фармацевтическая промышленность России демонстрирует довольно высокие темпы роста как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

"По данным на конец 2020 года российская фармацевтическая продукция поставлялась в 131 страну мира на сумму свыше 600 миллионов долларов США, прирост к 2019 году составил 32%. Около 40% поставок пришлось на страны ЕАЭС", — отметил политик.