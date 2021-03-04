МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Доля онлайн-продаж в общей выручке компании X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в феврале превысила 2%, говорится в сообщении X5.

"Доля цифровых продаж в общей выручке X5 в феврале превысила 2% и достигла 4,5% в Москве и Московской области", — сообщает ритейлер. X5 может провести IPO своего онлайн-бизнеса не ранее конца 2022 года

Совокупный оборот экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка", супермаркетов "Перекрёсток" и агрегатора "Около" в феврале составил 2,1 миллиарда рублей, а общее число заказов превысило 1,3 миллиона.

Оборот онлайн-гипермаркета Vprok.ru вырос в 2,2 раза и составил 1,7 миллиарда.

Совокупный оборот (GMV) онлайн-бизнесов X5 в 2020 году составил 21,9 миллиарда рублей с НДС, из которых на долю онлайн-гипермаркета приходится 15 миллиардов рублей. В свою очередь на долю сервисов экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", а также агрегатора экспресс-доставки "Около" пришлось 6,9 миллиарда рублей.

X5 запустила несколько онлайн-бизнесов по доставке продуктов.

Интернет-гипермаркет "Перекресток Впрок" (в 2017 году), экспресс-доставку из магазинов "Пятерочка" (в конце 2019 года) и "Перекресток" (в 2020 году). В ноябре 2020 года компания объявила о запуске агрегатора экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около".

В конце ноября прошлого года компания сообщила, что изучает возможность IPO своих онлайн-бизнесов по доставке еды на горизонте двух-трех лет.

В четверг финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич заявила, что ритейлер допускает возможность IPO онлайн-бизнеса не только на Московской бирже, но и на зарубежных площадках.

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