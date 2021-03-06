МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Количество студий для посуточной сдачи в России выросло на 22%, сообщила «Российская газета».

К причинам роста рынка посуточной аренды студий относят закрытие границ из-за пандемии и развитие внутреннего туризма. Банк России выявил регионы с самой недоступной ипотекой

Сообщается, что малые форматы сдачи жилья стали востребованы из-за падения популярности гостиниц. Клиенты чувствуют себя более приватно в квартире.

Функционал многих квартир-студий при этом не уступает номерам в отеле. Цены на студии во многих регионах равны ценам на посуточную аренду «однушек». Сообщается, что средняя стоимость аренды студии в Москве составляет 2000 рублей, в области – 1800. В Петербурге – 1500.

Иногда аренда студии выходит дороже аренды однокомнатной квартиры.

В Крыму студия обходится в среднем на 250 рублей дороже однокомнатной квартиры.

В Дагестане предложение посуточной аренды студий за год выросло вдвое. В Москве рост составил 51%, в Краснодарском крае – 60%.

Юг России во время ограничений, связанных с пандемией, пережил самый ажиотажный спрос в новейшей истории страны.

Он остался высоким после окончания теплого сезона. Люди ехали в теплые регионы, чтобы пережить удаленку в более комфортном климате.

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