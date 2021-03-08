МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Каждая третья страна сейчас закрыта для международного туризма, открыты для поездок лишь пять государств, говорится в заявлении Всемирной туристической организации (ЮНВТО). Названы преимущества "единого" билета для туристов

На начало февраля 69 из 217 стран в мире (32%) не принимают иностранных туристов, при этом в половине из них границы закрыты уже на протяжении 10 месяцев. Границы еще 73 стран (34%) закрыты частично. Тесты или прохождение карантина требуют 70 государств (32%).

Только пять стран (2%) пускают туристов без каких-либо ограничений – Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.

Согласно докладу, несмотря на ранее имевшее место смягчение ограничений в сфере туризма, появление новых штаммов коронавируса подтолкнуло многие страны принять более жесткие меры вплоть до закрытия границ.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. В связи с пандемией и принятых странами ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.