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В ООН назвали страны, полностью доступные для иностранных туристов
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Каждая третья страна сейчас закрыта для международного туризма, открыты для поездок лишь пять государств, говорится в заявлении Всемирной туристической организации (ЮНВТО). На... ПРАЙМ, 08.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Каждая третья страна сейчас закрыта для международного туризма, открыты для поездок лишь пять государств, говорится в заявлении Всемирной туристической организации (ЮНВТО).
На начало февраля 69 из 217 стран в мире (32%) не принимают иностранных туристов, при этом в половине из них границы закрыты уже на протяжении 10 месяцев. Границы еще 73 стран (34%) закрыты частично. Тесты или прохождение карантина требуют 70 государств (32%).
Только пять стран (2%) пускают туристов без каких-либо ограничений – Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.
Согласно докладу, несмотря на ранее имевшее место смягчение ограничений в сфере туризма, появление новых штаммов коронавируса подтолкнуло многие страны принять более жесткие меры вплоть до закрытия границ.
По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. В связи с пандемией и принятых странами ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.