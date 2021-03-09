МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Германия в 2020 году обошла США по продажам новых электромобилей и подключаемых к сети гибридных электромобилей (плагин-гибридов), сообщил центр по исследованию солнечной и водородной энергии Баден-Вюртемберга (ZSW).

Самым крупным рынком электромобилей и плагин-гибридов остается Китай, в 2020 году там было зарегистрировано 1,25 миллиона таких новых автомашин. Это более трети от мирового показателя за прошлый год в 3,18 миллиона. Китайский рынок за прошлый год вырос на 3%, в том время, как мировой показатель увеличился на 38%. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Двигателем роста стала прежде всего Европа, там впереди всех идет Германия, где в прошлом году было зарегистрировано около 395 тысяч таких транспортных средств. Также Германия показала самый большой рост по продажам электромобилей и гибридов — плюс 264%.

Третьим по величине рынком стали США с 322 тысячами зарегистрированных транспортных средств, за ними идет Франция (195 тысяч), Великобритания (175 тысяч), Норвегия (108 тысяч). В первую десятку также вошли Швеция (94 тысячи), Нидерланды (88 тысяч), Италия (60 тысяч) и Канада (53 тысячи).

В пятерку производителей электромобилей и гибридов вошли американская Tesla, немецкие Volkswagen и BMW, китайские SAIC и BYD.