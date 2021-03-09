МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В России пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что правительственный штаб эту идею не поддержал.

"Что касается сертификатов, то вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас", — сказал Песков журналистам. Ливия намерена нарастить добычу нефти

Еврокомиссия планирует уже 17 марта представить проект закона об электронном сертификате по коронавирусу, который будет содержать информацию о том, что человек был привит, переболел или сдал отрицательный тест. Заявляемая цель — позволить жителям ЕС свободно перемещаться между странами внутри союза без риска для здоровья.