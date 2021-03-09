2021-03-09T13:52:14+03:00
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В Кремле оценили идею введения сертификатов по COVID для путешествий
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В России пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что... ПРАЙМ, 09.03.2021
путешествия, covid, кремль, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В России пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что правительственный штаб эту идею не поддержал.
"Что касается сертификатов, то вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас", — сказал Песков журналистам.
Еврокомиссия планирует уже 17 марта представить проект закона об электронном сертификате по коронавирусу, который будет содержать информацию о том, что человек был привит, переболел или сдал отрицательный тест. Заявляемая цель — позволить жителям ЕС свободно перемещаться между странами внутри союза без риска для здоровья.