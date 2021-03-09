МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Внедрение единого стандарта для российских вокзалов, разрабатываемого РЖД для их превращения в современные городские точки притяжения, может занять не менее 5-10 лет, рассказали РИА Недвижимость представители консалтинговых компаний.

Ранее замгендиректора РЖД Александр Плутник сообщил, что компания готовит единый стандарт для российских вокзалов. Предполагается, что вокзалы избавят от хаотичной торговли и наполнят сетевыми магазинами, кафе, отелями, коворкингами, объектами фитнеса, и они станут точками притяжения не только пассажиров, но и горожан.

По словам заместителя директора департамента управления активами и инвестициями Becar Asset Management Дарьи Каневой, при реализации подобного федерального проекта необходимо учитывать две составляющие. Первая — технологическая, касающаяся непосредственных требований самих РЖД по пассажироперевозкам и связанных с ними технологиями, безопасностью и так далее. Вторая касается коммерческой составляющей этих объектов и городской социальной инфраструктуры, которую можно интегрировать на этих вокзалах так, чтобы они, с одной стороны, приносили доход и окупались, а с другой — несли важную для города социальную функцию. Россиян предупредили о рисках употребления готовых блинов

"Исходя из этого, реализация данного проекта в масштабах страны может занять не менее 5-10 лет. При этом сроки реализации напрямую зависят от технологических особенностей внедрения этих стандартов. Могу предположить, что в Москве и Санкт-Петербурге при реновации вокзала есть больше возможностей перенаправить транспортные потоки, чем в городах с одним вокзалом", — говорит она.

При этом Канева отмечает, что потребность в каких-то конкретных дополнительных функциях сильно зависит от особенностей конкретного региона. "Но, если говорить в общем, то небольшие гостиницы всегда пользовались спросом на вокзалах. Коворкинги в небольшом формате тоже имеют право на существование в крупных городах. В случае с небольшими городами, возможно, было бы достаточно некой небольшой рабочей зоны в зале ожидания. То же и с фитнесом — все зависит от размера города и его обеспеченности фитнес-центрами", — рассуждает Канева.

Региональный директор департамента стратегического консалтинга Colliers Владислав Николаев обращает внимание на то, что приведение вокзалов в цивилизованный вид — это не только повышение комфорта, но и получение существенного дополнительного дохода. Например, в крупных аэропортах неавиационная деятельность может приносить более 50% от общего дохода, в основном от сдачи площадей в аренду, уточняет он.

Однако реновация вокзалов в малых городах в связи с маленьким пассажиропотоком может оказаться нерентабельной, поэтому единый стандарт вряд ли удастся реализовать повсеместно, считает Николаев. Вокзалы, по его мнению, необходимо разделить на несколько групп в соответствии с размером пассажиропотока. В крупнейших вокзалах страны состав арендаторов должен состоять только из федеральных и международных ретейлеров, так как они смогут обеспечить должный уровень комфорта и арендный доход. При низком пассажиропотоке федеральным ретейлерам нецелесообразно открывать свои точки, поэтому мелкие компании будут являться единственной альтернативой. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Кроме того, Николаев уточняется, что для организации качественного пространства необходимо создать единую службу аренды, которая будет заниматься всеми вокзалами по стране. Такая служба сможет комплексно работать с объектами, в том числе и подписывая пакетные соглашения, которые, в свою очередь, позволят размещать качественных ретейлеров не только на успешных вокзалах, но и на объектах с низкой проходимостью.

Канева замечает, что ставки аренды после улучшения объектов повысятся. В свою очередь директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Ирина Козина полагает, что ставки будут зависеть от итогов разработки новой концепции вокзалов.