МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Аэрофлот" в 2020 году по МСФО составил 123,208 миллиарда рублей против прибыли годом ранее, сообщает компания. "Аэрофлот" повышает топливный сбор на рейсы по России

Выручка снизилась на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 302,182 миллиарда рублей. Показатель EBITDA сократился на 84%, до 26,989 миллиарда рублей.

"По итогам четвертого квартала 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 7,1 миллиона пассажиров, в том числе 6,3 миллиона пассажиров на внутренних линиях….Благодаря положительной динамике и масштабам внутреннего рынка группа "Аэрофлот" во второй половине года смогла восстановить около половины емкостного предложения, что является лучшим результатом среди европейских авиакомпаний, согласно исследованию аналитического агентства CAPA", — сообщил заместитель генерального директора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Однако, сохранение масштабных ограничений на международные полеты и закрытых границ в связи с пандемией является существенным негативным фактором, продолжающим оказывать определяющее влияние на авиационную отрасль в целом и в частности на группу "Аэрофлот", — добавил он.