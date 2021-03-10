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"Аэрофлот" отчитался об убытке в 2020 году по МСФО
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Чистый убыток группы "Аэрофлот" в 2020 году по МСФО составил 123,208 миллиарда рублей против прибыли годом ранее, сообщает компания. Выручка снизилась на 55,4% по сравнению с... ПРАЙМ, 10.03.2021
убыток, мсфо, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Аэрофлот" в 2020 году по МСФО составил 123,208 миллиарда рублей против прибыли годом ранее, сообщает компания.
Выручка снизилась на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 302,182 миллиарда рублей. Показатель EBITDA сократился на 84%, до 26,989 миллиарда рублей.
"По итогам четвертого квартала 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 7,1 миллиона пассажиров, в том числе 6,3 миллиона пассажиров на внутренних линиях….Благодаря положительной динамике и масштабам внутреннего рынка группа "Аэрофлот" во второй половине года смогла восстановить около половины емкостного предложения, что является лучшим результатом среди европейских авиакомпаний, согласно исследованию аналитического агентства CAPA", — сообщил заместитель генерального директора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.
"Однако, сохранение масштабных ограничений на международные полеты и закрытых границ в связи с пандемией является существенным негативным фактором, продолжающим оказывать определяющее влияние на авиационную отрасль в целом и в частности на группу "Аэрофлот", — добавил он.