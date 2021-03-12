МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Самостоятельная уборка квартиры в России, учитывая необходимые траты на средства для чистки и ценность потраченного времени, может быть дороже, чем вызов специалиста по клинингу, говорится в исследовании онлайн-сервисов "СберМаркет" и "СберУслуги" (имеется в распоряжении РИА Новости). Эксперты объяснили, каким должен быть дом для сдачи в аренду

Так, эксперты "СберМаркета" посчитали, сколько может стоить самостоятельная уборка квартиры среднего метража, стирка и мойка всех поверхностей в доме. "В подборку попали средства для мытья полов, окон, поверхностей (кафель, кухонные плиты, ванная комната и прочее) и стоимость дополнительных товаров — ведра, тряпки, швабра и веник, фартук, пакеты для мусора", — отмечается в исследовании.

Общая стоимость необходимых для генеральной уборки товаров составила 3 280 рублей. В свою очередь сервис "СберУслуги" оценил, сколько времени может занять генеральная уборка квартиры: при помощи специалиста на нее уйдет порядка 6 часов, а у обычного человека — 10 часов и более.

"Из расчета средней заработной платы россиянина в 319,3 рубля в час (51 100 рублей в месяц), генеральная уборка своими силами обойдется в 3 193 рубля. В этом случае общая стоимость самостоятельной уборки вместе со всеми необходимыми средствами составит 6 473 рубля", — добавляется в сообщении.

По данным сервиса, средняя стоимость генеральной уборки двухкомнатной квартиры с одной ванной комнатой (около 50 квадратных метров), включающей мытье окон, чистку ковров и мебели, мытье бытовой техники и сантехники, в Москве составит 6 320 рублей. "В Санкт-Петербурге за уборку такой же квартиры придется отдать 5 400 рублей. В города-миллионниках — примерно 3 608 рублей", — продолжают сервисы.

Согласно аналитике "СберМаркета", в 2021 году россияне стали меньше заказывать товары для уборки и стирки по сравнению с 2020 годом. "В среднем спад спроса на эти товары составил 0,8% год к году. Самый большой спад аналитики наблюдают среди средств для мытья посуды (минус 3%), стиральных порошков (минус 2,5%) и пакетов для мусора (минус 2,3%)", — отмечается в сообщении.

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