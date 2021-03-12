МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Перекладывать риски бизнеса на бюджет не совсем правильно, но государство продолжит создавать все возможные условия для внутренних инвестиций бизнеса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков заявил о "неоспоримой" макростабильности в России

"Бизнес говорит о хеджировании рисков. Вы тоже видели реакцию правительства, что не совсем правильно, наверное, риски бизнеса, а бизнес — это в любом случае риск, – и не совсем правильно риски бизнеса перекладывать на бюджет", — сказал Песков.

Он отметил, что в России в настоящее время разработан целый набор инструментов. По мнению, например, представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он недостаточно эффективен. "Но по мнению правительства, наоборот, часть показывают уже свою результативность. Бизнес говорит о различных инструментах, связанных с налогообложением, и вы видели реакцию Минфина", — добавил Песков.

По его словам, сейчас в ходе формирования списка поручений по результатам совещания 11 марта о мерах стимулирования инвестиционной активности диалог с бизнесом будет продолжен, в том числе в части формирования дополнительных механизмов.

"Государство собирается и обязано создавать наиболее возможные благоприятные условия для внутренних инвестиций бизнеса. Только так можно эти инвестиции привлекать и никак по-другому", — подчеркнул Песков.