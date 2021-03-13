МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Специалисты по персоналу могут взять на вооружение квесты или другие формы игр в качестве инструмента при отборе кандидатов на работу, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов. Спрогнозировано восстановление индустрии развлечений в России

По словам собеседника агентства, квесты могут служить прикладным инструментом, чтобы раскрыть психологический портрет сотрудника. "От эйчаров (специалистов отдела кадров — ред.) поступил запрос на психотипирование сотрудников. Они хотят понимать, кто работает в компании, это помогло бы оптимизировать кадры, реструктурировать их. Также это онбординг (адаптация сотрудников) и создание кадрового резерва", — отметил Жиганов.

"Традиционные собеседования уже не могут раскрыть весь кадровый потенциал, например, это сложно сделать для программистов. Не мы придумали все эти задачи — они пришли из бизнеса. Игры могут эффективно их решать. В игре люди ведут себя более естественно, раскрываются", — уверен он.

Первые квесты "Клаустрофобии" открылись в Москве в 2014 году. Франшиза сети охватывает 16 городов в девяти странах. В каталоге сети — квесты (свыше 150), перформансы, иммерсивный театр, парки развлечений и игры с дистанционным прохождением.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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