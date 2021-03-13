Эксперт предположил, что квесты могут стать инструментом приема на работу
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Специалисты по персоналу могут взять на вооружение квесты или другие формы игр в качестве инструмента при отборе кандидатов на работу, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов.
По словам собеседника агентства, квесты могут служить прикладным инструментом, чтобы раскрыть психологический портрет сотрудника. "От эйчаров (специалистов отдела кадров — ред.) поступил запрос на психотипирование сотрудников. Они хотят понимать, кто работает в компании, это помогло бы оптимизировать кадры, реструктурировать их. Также это онбординг (адаптация сотрудников) и создание кадрового резерва", — отметил Жиганов.
"Традиционные собеседования уже не могут раскрыть весь кадровый потенциал, например, это сложно сделать для программистов. Не мы придумали все эти задачи — они пришли из бизнеса. Игры могут эффективно их решать. В игре люди ведут себя более естественно, раскрываются", — уверен он.
Первые квесты "Клаустрофобии" открылись в Москве в 2014 году. Франшиза сети охватывает 16 городов в девяти странах. В каталоге сети — квесты (свыше 150), перформансы, иммерсивный театр, парки развлечений и игры с дистанционным прохождением.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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