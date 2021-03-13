МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Служба транспортной безопасности США (TSA) в пятницу зафиксировала в аэропортах страны наибольший за время пандемии пассажиропоток, сообщила в Twitter представитель службы Лиза Фарбстин. Налогоплательщики в США начнут получать прямые выплаты в $1,4 тысячи

"Сотрудники TSA, в пятницу, 12 марта, проверили на контрольных пунктах аэропортов 1 357 111 человек. Последний раз пропускная способность контрольных пунктов была такой высокой 15 марта 2020 года", — отметила Фарбстин.

Она напомнила, что тем, кто решит совершать перелеты, необходимо носить маски.

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