МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уже на протяжении многих месяцев на Западе продолжается кампания против российской вакцины от коронавируса. Об этом она рассказала в эфире "Соловьев Live" в YouTube. "Спутник V" показал одинаковую эффективность у всех возрастов

"Мы говорим о том, что очевидно уже, много месяцев идет кампания против нашей вакцины", — отметила она.

Высокопоставленный источник в Кремле заявил ранее журналистам, что, по данным российских спецслужб, Соединенные Штаты и их союзники намерены развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V".

"Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории, но это не означает, что эта грязная информационная кампания, она завершена, она не завершена", — подчеркнула Захарова.

"Мы сделали соответствующие приглашения (вакцинироваться), основываясь на наших обязательствах по Венской конвенции, дипломатической практике", — добавила она, имея виду иностранных дипломатов и иностранных корреспондентов.

Читайте также:

В Германии оценили шансы на одобрение "Спутника V" в Европе