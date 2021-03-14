МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Названы 16 неисправностей, из-за которых автовладельцу с этого года откажут в прохождении техосмотра, сообщила "РБК".

!Пункт технического осмотра в Новосибирске

МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей

С первого марта 2021 года в России вступили в силу новые требования к прохождению техосмотра автомобилей. Изменения направлены на предотвращение покупок нелегальных диагностических карт.

Сообщается, что теперь результат ТО будет вноситься в единую систему ЕАИСТО. К системе есть доступ у МВД. Помимо этого, стоимость ТО теперь определяют власти. Список требований к автомобилю для прохождения техосмотра существенно дополнился. 

Теперь процедуру ТО не пройдут автомобили, у которых обнаружены проблемы с оптикой, огнетушителем, ремнями безопасности. Основанием для отказа в прохождении диагностики может быть даже ржавчина и прозрачная пленка на фарах.

Издание сообщает, что причины отказа в прохождении ТО, с учетом последних поправок, могут быть следующими:

  • Проблемы с аптечкой или огнетушителем. Если истек их срок действия, либо у огнетушителя сорвана пломба, в прохождении ТО могут отказать;
  • Установлены дополнительные зеркала заднего вида. Перед поездкой на ТО настоятельно рекомендуют снять весь тюнинг и элементы, не предусмотренные заводом;
  • Неработающие ремни безопасности. Если они плохо защелкиваются, это может стать основанием для отказа в выдаче диагностической карты;
  • Снятие подголовники сидений, либо если сами посадочные места, предусмотренные конструкцией, отсутствуют;
  • Неотрегулированные фары, в том числе противотуманные;
  • Мутные фары, плохо пропускающие свет;
  • Настройка фар автомобиля под правый руль, либо отсутствие задних ПТФ. По закону, должна стоять минимум одна;
  • Отсутствие брызговиков, даже если они не были установлены при покупке автомобиля;
  • Ржавчина. Если несущие элементы кузова заржавели, в прохождении ТО отказывают;
  • Изменения в конструкции автомобиля. Все изменений должны пройти проверку, быть одобренными в ГИБДД и иметь отражение в СТС;
  • Разные колеса, либо старая резина. Под старой подразумевают шины старше 10 лет;
  • Пленки на стеклах и фарах. даже прозрачная. На лобовое стекло нельзя клеить пленку шире 14 см;
  • Треснутое лобовое стекло. Если длина трещины больше 10 см, в техосмотре могут отказать. На фарах недопустимы даже небольшие трещины;
  • Удерживающее устройство для телефона, мешающее обзору. Такие компоненты придется снять;
  • Оплетка руля. Сообщается, что это также может стать причиной непрохождения ТО. Непрошитое рулевое колесо также забракую;
  • Нечитаемые номера.

Уточняется, что если транспортное средство не соответствует хотя бы одному пункту новых требований, диагностическую карту выдавать запрещено.

" Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра

Требования к фотографиям приезжающих на техосмотр автомобилей пересмотрят

Ранее власти продлили действующий порядок техосмотра