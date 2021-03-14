МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Названы 16 неисправностей, из-за которых автовладельцу с этого года откажут в прохождении техосмотра, сообщила "РБК". МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей

С первого марта 2021 года в России вступили в силу новые требования к прохождению техосмотра автомобилей. Изменения направлены на предотвращение покупок нелегальных диагностических карт.

Сообщается, что теперь результат ТО будет вноситься в единую систему ЕАИСТО. К системе есть доступ у МВД. Помимо этого, стоимость ТО теперь определяют власти. Список требований к автомобилю для прохождения техосмотра существенно дополнился.

Теперь процедуру ТО не пройдут автомобили, у которых обнаружены проблемы с оптикой, огнетушителем, ремнями безопасности. Основанием для отказа в прохождении диагностики может быть даже ржавчина и прозрачная пленка на фарах.

Издание сообщает, что причины отказа в прохождении ТО, с учетом последних поправок, могут быть следующими:

Проблемы с аптечкой или огнетушителем. Если истек их срок действия, либо у огнетушителя сорвана пломба, в прохождении ТО могут отказать;

Установлены дополнительные зеркала заднего вида. Перед поездкой на ТО настоятельно рекомендуют снять весь тюнинг и элементы, не предусмотренные заводом;

Неработающие ремни безопасности. Если они плохо защелкиваются, это может стать основанием для отказа в выдаче диагностической карты;

Снятие подголовники сидений, либо если сами посадочные места, предусмотренные конструкцией, отсутствуют;

Неотрегулированные фары, в том числе противотуманные;

Мутные фары, плохо пропускающие свет;

Настройка фар автомобиля под правый руль, либо отсутствие задних ПТФ. По закону, должна стоять минимум одна;

Отсутствие брызговиков, даже если они не были установлены при покупке автомобиля;

Ржавчина. Если несущие элементы кузова заржавели, в прохождении ТО отказывают;

Изменения в конструкции автомобиля. Все изменений должны пройти проверку, быть одобренными в ГИБДД и иметь отражение в СТС;

Разные колеса, либо старая резина. Под старой подразумевают шины старше 10 лет;

Пленки на стеклах и фарах. даже прозрачная. На лобовое стекло нельзя клеить пленку шире 14 см;

Треснутое лобовое стекло. Если длина трещины больше 10 см, в техосмотре могут отказать. На фарах недопустимы даже небольшие трещины;

Удерживающее устройство для телефона, мешающее обзору. Такие компоненты придется снять;

Оплетка руля. Сообщается, что это также может стать причиной непрохождения ТО. Непрошитое рулевое колесо также забракую;

Нечитаемые номера.

Уточняется, что если транспортное средство не соответствует хотя бы одному пункту новых требований, диагностическую карту выдавать запрещено. Требования к фотографиям приезжающих на техосмотр автомобилей пересмотрят

Ранее власти продлили действующий порядок техосмотра