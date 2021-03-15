БРЮССЕЛЬ, 15 мар — ПРАЙМ. Европейская комиссия в настоящий момент не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для возможной централизованной закупки препарата для стран Евросоюза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК.

"На данный момент я могу только повторить, что уже говорилось на прошлой неделе. Наша стратегия вакцинации – совместная… Еврокомиссия совместно со странами-членами могут в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин. На данный момент, как уже говорилось, переговоров между переговорщиками ЕС и разработчиком российской вакцины нет",- сказал он.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность переговоров с разработчиком российской вакцины против коронавируса "Спутник V" с целью возможной централизованной закупки вакцины для стран ЕС. Источники пояснили, что одобрение российского препарата европейским лекарственным регулятором возможно уже в мае. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.

Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС — в Италии — со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.

На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов).

Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.

Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз). Автоэксперты рассказали, когда лучше менять зимнюю резину на летнюю

Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. По данным СМИ, цена дозы вакцины, в зависимости от компании-производителя, колеблется примерно от двух до пятнадцати евро. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.