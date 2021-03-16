Власти поддержат производителей автокомпонентов
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин до 15 апреля проработают механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Минпромторгу и Минфину предстоит до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, которые заняты изготовлением компонентов для автопрома, а также решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующие поручения по итогам рабочей поездки в Алтайский край.
ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ в двухнедельный срок подготовить предложения по поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города, сообщает пресс-служба кабмина.
"У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Алтайский край", — говорится в сообщении.
Добавляется, что "задача должна быть выполнена к 1 апреля".
https://1prime.ru/business/20210316/833241227.html