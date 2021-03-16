МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Программа "Дальневосточная ипотека" под 2% может быть распространена на моногорода, так как при небольшом населении себестоимость строительства там может быть в два раза больше, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

"Есть моногорода, которые в советское время в два раза большим населением обладали, сейчас людей там живет в два раза меньше. При этом себестоимость строительства там может быть в два раза выше, чем рыночная цена жилья, и строить новые кварталы совершенно не экономично" — сказал Чекунков.

"Люди живут, и людям требуется улучшение жилищных условий. Вот на такие точечно выбранные территории может быть также распространен механизм приобретения и на вторичном рынке", — добавил он.