2021-03-16T12:52:49+03:00
2021-03-16T12:52:49+03:00
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https://1prime.ru/business/20210316/833243278.html
Кремль рассказал, как принимаются решения о возобновлении авиасообщения
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. Ситуация с коронавирусом в Европе более тяжелая, чем в России, и это наверняка учитывается при принятии решений о возобновлении авиасообщения с какими-либо странами, заявил... ПРАЙМ, 16.03.2021
авиасообщение, россия, транспорт, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Европе более тяжелая, чем в России, и это наверняка учитывается при принятии решений о возобновлении авиасообщения с какими-либо странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это скорее вопрос для нашего штаба под руководством Татьяны Голиковой, конечно же, там и наши транспортники, и комиссия, они, штаб, очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости, но вы видите, что в Европе пока ситуация крайне нестабильная. Тут у нас как раз, скажем так, более оптимистическая картина в этом плане", — ответил он на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения.
"Что, однако, не дает нам возможности расслабляться. Наоборот, здесь надо быть начеку, потому что и разные штаммы, вы знаете, что наша санитарная служба находится постоянно в состоянии мобилизации с учетом этих новых возможных штаммов, а в Европе ситуация гораздо более напряженная, поэтому наверняка это учитывается нашим штабом при принятии таких решений", — добавил Песков.