МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Европе более тяжелая, чем в России, и это наверняка учитывается при принятии решений о возобновлении авиасообщения с какими-либо странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

"Это скорее вопрос для нашего штаба под руководством Татьяны Голиковой, конечно же, там и наши транспортники, и комиссия, они, штаб, очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости, но вы видите, что в Европе пока ситуация крайне нестабильная. Тут у нас как раз, скажем так, более оптимистическая картина в этом плане", — ответил он на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения.

"Что, однако, не дает нам возможности расслабляться. Наоборот, здесь надо быть начеку, потому что и разные штаммы, вы знаете, что наша санитарная служба находится постоянно в состоянии мобилизации с учетом этих новых возможных штаммов, а в Европе ситуация гораздо более напряженная, поэтому наверняка это учитывается нашим штабом при принятии таких решений", — добавил Песков.