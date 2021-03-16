МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Китайский сервис заказа такси DiDi открывает регистрацию водителей и таксопарков в 20 новых городах Центрального и Южного регионов России, Поволжья, Урала и Сибири, в ближайшие недели сервис станет доступен для пользователей, говорится в сообщении компании.

"Начиная с 16 марта 2021 года, водители и таксопарки в Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Краснодаре, Саратове, Тюмени, Астрахани, Кирове, Ставрополе, Иваново, Смоленске, Калуге, Орле, Костроме, Стерлитамаке, Новороссийске, Энгельсе, Старом Осколе и Майкопе смогут подать заявку на регистрацию в сервисе DiDi через приложение", — уточняется в релизе.

Компания планирует охватить более 100 городов в 2021 году. "Мы делаем большую ставку на расширение деятельности в России, так как отмечаем высокий спрос на наш сервис в тех городах, где уже работаем… Сегодня наш приоритет — выход в те города, где мы видим значительные возможности для улучшения сервиса по заказу поездок, расширения пула пользователей и обеспечения достойного вознаграждения для водителей", – прокомментировал операционный директор DiDi в России Даниил Петин. Как купить авто в салоне по реальной цене, обойдя все накрутки

DiDi пришел в Россию в августе 2020 года, начав работу в Казани, спустя три месяца сервис расширил географию работы сервиса еще на 15 городов (Белгород, Брянск, Владимир, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Рязань, Тамбов, Тверь, Тула и Чебоксары).

На сегодняшний день к сервису в России подключены более 116 тысяч водителей из 4 тысяч таксопарков. С момента запуска сервиса в России более 2 миллионов пассажиров совершили 11 миллионов поездок.

Didi Chuxing (DiDi) — ведущая в мире мобильная платформа по предоставлению транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. Они включают в себя услуги такси, транспортные перевозки категорий экспресс, люкс, премьер, автобусное сообщение, услугу "Трезвый водитель", решения для корпоративных клиентов, прокат велосипедов и автомобилей, а также сервисы доставки еды и оплаты. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.