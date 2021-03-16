МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. До 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" в месяц могут начать выпускать в Италии к маю, на начальной стадии находятся переговоры о производстве вакцины в Германии и Франции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Спутник V" показал одинаковую эффективность у всех возрастов

"Сейчас большой интерес, не только интерес, а реально на территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, возможность производства "Спутника". И где-то к маю идет речь о том, что будет это производство выпускать до 10 миллионов доз вакцины в месяц", — сказал Гинцбург на брифинге.

Он подчеркнул, что на первоначальных стадиях находятся переговоры о возможности выпуска вакцины и в других странах Евросоюза, включая Германию и Францию.