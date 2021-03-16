2021-03-16T15:04:51+03:00
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Названы возможные объемы выпуска "Спутника V" в месяц в Италии к маю
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До 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" в месяц могут начать выпускать в Италии к маю, на начальной стадии находятся переговоры о производстве вакцины в Германии и Франции, заявил... ПРАЙМ, 16.03.2021
фармацевтика, италия, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. До 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" в месяц могут начать выпускать в Италии к маю, на начальной стадии находятся переговоры о производстве вакцины в Германии и Франции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сейчас большой интерес, не только интерес, а реально на территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, возможность производства "Спутника". И где-то к маю идет речь о том, что будет это производство выпускать до 10 миллионов доз вакцины в месяц", — сказал Гинцбург на брифинге.
Он подчеркнул, что на первоначальных стадиях находятся переговоры о возможности выпуска вакцины и в других странах Евросоюза, включая Германию и Францию.