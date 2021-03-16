МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. РЖД размещают "зеленые" бессрочные еврооблигации в объеме 250 миллионов швейцарских франков с доходностью 3,125%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Заявки инвесторов на евробонды с первым колл-опционом в июне 2027 года компания собирала во вторник. Первоначальный ориентир доходности составлял 3-3,25%, но был сужен до 3,125-3,25%.

В ходе сбора заявок было определено, что объем размещения составит не менее 200 миллионов швейцарских франков.

Компания в пятницу провела звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению этих евробондов. Организаторами выступают Credit Suisse, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".