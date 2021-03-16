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РЖД размещают "зеленые" евробонды
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РЖД размещают "зеленые" бессрочные еврооблигации в объеме 250 миллионов швейцарских франков с доходностью 3,125%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки... ПРАЙМ, 16.03.2021
евробонды, ржд, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. РЖД размещают "зеленые" бессрочные еврооблигации в объеме 250 миллионов швейцарских франков с доходностью 3,125%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки инвесторов на евробонды с первым колл-опционом в июне 2027 года компания собирала во вторник. Первоначальный ориентир доходности составлял 3-3,25%, но был сужен до 3,125-3,25%.
В ходе сбора заявок было определено, что объем размещения составит не менее 200 миллионов швейцарских франков.
Компания в пятницу провела звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению этих евробондов. Организаторами выступают Credit Suisse, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".