МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Власти планируют сделать обязательным для иностранные IT-компании с большой аудиторией регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги. При этом зарубежным соцсетям, контентным и игровым сервисам будет доступен формат "цифрового резидентства" — дистанционная регистрация в личном кабинете ФНС. Под требования нового регулирования, по мнению экспертов, могут попасть Google, Facebook, Booking, Amazon и другие сервисы. Подробно об этом рассказал "Коммерсант". В правительстве России обсуждают новый налог на иностранные IT-компании

Новая инициатива правительства предполагает создание нового статуса — "цифрового резидентства", для получения которого необходимо будет дистанционно зарегистрироваться в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС), либо создать в России дочернюю структуру совместно с отечественной компанией.

Отмечается, что мера коснется зарубежных IT-компаний с аудиторией более 500 тысяч человек на территории России. Получившая статус "цифрового резидента" компания обязана будет (самостоятельно или через созданную российскую "дочку") платить налоги, в первую очередь налог на прибыль и НДС.

В случае законодательного оформления инициативы, иностранные IT-компании, уже работающие в России, получат месяц на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Власти предполагают, что такая мера позволит обеспечить равные условия для российских и иностранных игроков рынка.

В первую очередь новые правила коснутся таких сервисов, как Google, YouTube, Amazon, Booking.com. Сейчас инициатива рассматривается профильным вице-премьером Дмитрием Чернышенко — в составе масштабного плана поддержки российской IT-отрасли.